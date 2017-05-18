У Львові відзначили працівників музейної сфери (прізвища)

Щороку до Дня музеїв у Львові обирають найкращих працівників музейної сфери. Сьогодні церемонія відзначення відбулася у приміщенні Львівського історичного музею. Розмір премії у кожній номінації – 25 тис. грн.

«Хочу подякувати усім тим, хто за цей рік зробив найбільше і зробив найкраще. Ще в радянські часи було таке правило, що матеріальні відзнаки отримували люди, які зробили технічну, чи будівельну працю, а люди мистецтва, вважалось, що вони вільні, їм багато не потрібно. Культура завжди була збоку. Я вважаю, що це не правильно. Мешкаючи у культурній столиці України, ми повинні стимулювати людей до творчості, до творення, до генерування нових ідей. Ми вносимо свою маленьку лепту як громада міста Львова», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Цього року переможцями конкурсу стали:

Бонь Віра Лук’янівна – старший науковий працівник Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка у номінації «Збереження музейного фонду» за збереження музейних надбань

Дуткевич Ірина Збігнєвна – художник-реставратор першої категорії Національного музею – меморіалу «Тюрма на Лонцького» у номінації «Збереження музейного фонду» за розвиток реставраційної лабораторії та реставрацію паперових артефактів

Собуцька Любава Андріївна – завідувач відділу «Народне мистецтво» Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького у номінації «Популяризація фондових збірок» за організацію виставки «Гуцульське Різдво»

Тимків Світлана Михайлівна – головний зберігач фондів Львівського музею історії релігії у номінації «Науково-видавнича діяльність» за науково-популярне видання «Скарби Львівського музею історії релігії»

Авторська група у складі старших наукових співробітників Львівського історичного музею: Кошів Руслан Олегович, Слободян Петро Васильович у номінації «Розвиток музейного маркетингу» за грантовий проект «Реставрація чорної кам’яниці на площі Ринок у Львові» та співпрацю з міжнародними фондами та інституціями

Ленцик Наталія Іванівна – старший науковий співробітник Львівського історичного музею у номінації «Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв» за реалізацію інноваційних та інтерактивних проектів.