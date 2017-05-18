У Львові відбудеться 6-та «Чарівна ніч у бібліотеці»

19-20 травня у Львівській обласній бібліотеці для дітей (вул. Винниченка, 1) відбудеться 6-та «Чарівна ніч у бібліотеці»

Це ініціатива, спрямована на поширення польської мови та книги серед дітей польського походження у новаторському відображенні. «Ця незвична форма заходу має на меті сприяти налагодженню партнерства між експертами з Польщі і педагогами, котрі працюють у школах з польською мовою викладання, та допомогти батькам відірвати дітей від телевізорів і комп’ютерів та зацікавити їх читанням книг – джерела не лише знань, але й забави та пригод», – зазначають у Генеральному Консульстві Республіки Польща у Львові, яке є організатором «Чарівної ночі в бібліотеці». Співорганізатори: Львівська обласна бібліотека для дітей та Міська громадська бібліотека у Вроцлаві.

Учасниками заходу стануть діти віком 9-13 років – учні середніх загальноосвітніх шкіл із польською мовою навчання №10 та №24 (м. Львів), №3 (м. Мостиська, Львівська обл.) та школа в с. Стрілецьке (Мостиський р-н, Львівська обл.).

У зустрічах із дітьми візьмуть участь письменники та експерти з Польщі: Ізабелла Клебаньська, Катажина Васільковська та Беата Островіцька.

Ізабелла Клебаньська – випускниця Музичної академії у Лодзі. Авторка таких сценаріїв телепрограм для дітей та юнацтва як «Тут туру» та «Міґанки», а також «Пісенкарня», які транслювалися в ефірі Першого каналу польського телебачення (TVP1). Авторка співпрацювала також із передачами «5, 10, 15» й »Домашній дитсадок».

Окрім телевізійної творчості на рахунку Ізабелли Клебаньської є чимало текстів дитячих пісень, створених для теле та радіопередач. Частина з них побачила світ на аудіокасетах «Обожнюю реп», «Ноги Анґели» та «Співай». Вона також пише сценарії музичних відеокліпів. У 2001 році вона отримала статуетку Ях (Фестиваль польських відео кліпів Yach) за найкращий сценарій до пісні «Велосипедик» у виконанні Павела Кукіза й гурту «Пєрсі» (Груди).

Ізабелла Клебаньська в дуже дотепний і доступний спосіб популяризує музику серед дітей.

Катажина Васільковська, дівоче прізвище Весоловська (нар. 30 березня 1970) – польська авторка книжок для дітей, викладачка англійської мови, перекладачка та копірайтерка. Тісно пов’язана з Гданськом, в якому народилась. Останні кілька років живе у маленькій хатинці у селі поблизу Варшави. Має багато дітей, чоловіка-фотографа, дві собаки й кота. Любить солодку, дуже чорний шоколад і книжки для дітей. Співпрацює з видавництвом «Література», в якому дебютувала у 2015 році романом «Йованка й банда з-під Гільйотини». Вона є лауреаткою нагороди «Гулівер у країні велетнів» у 2016 році, яку присуджує щоквартальник «Гулівер» за помітну появу на ринку дитячої літератури. Вона є членом Об’єднання польської секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY).

Беата Островіцька – випускниця Факультету філософії Ягеллонського університету. Пише книжки для дітей і молоді. Дебютувала у 1995 році романом «Незвичайні канікули». Відразу здобула визнання критиків та читачів. Отримала нагороду видавничого сезону ІКАР ’95 та відзнаку Польської секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY), а також нагороду 15-ої Вроцлавської промоції доброї книжки за найкращу книжку для молодого читача. Книжка «Люляки, пан Шоколадка та дитсадок» увійшла до золотого списку Фонду «ABC», який проводить акцію «Вся Польща читає дітям».

Вона пише для юнацтва та молодших діток. Незалежно від віку своїх читачів авторка торкається теми толерантності та вміння діяти у групі, звертає увагу на значення справжньої дружби.

Програма заходу:

П’ятниця 19.05.2017 р.

19.00 – прибуття учасників з опікунами до Львівської обласної бібліотеки для дітей (вул. Винниченка, 1);

19.30 – урочисте відкриття, знайомство з авторами, спільна забава, розподіл дітей на групи;

20.00 – 22.00 – виконання завдань в групах спільно з авторами: малюнки, укладання віршів, міні вистави;

22.00 – 23.00 – презентація результатів окремих груп, спільна забава;

23.15 – приготування до сну, перегляд фільму на добраніч.

Субота 20.05.2017 р.

6.40 – прокидання, спільний сніданок;

7.20 – підбиття підсумків;

8.00 – виїзд учасників; батьки забирають дітей до дому, частина повертається з опікунами. Кожна дитина на пам’ять отримує сувеніри.