У Львові триває Українська ветеринарна конференція

Сотні гостей відвідують у ці травневі дні Українську ветеринарну конференцію – 2017, що триває у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Разом із конференцією тут працює велика виставка сучасної медичної техніки, ветеринарних препаратів та засобів догляду за тваринами.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Наталія Хмиз разом із ректором університету, професором Володимиром Стибелем провела переговори із виробниками техніки та лікарських препаратів щодо їх можливої співпраці з агровиробниками та фермерами Львівської області.

За словами Наталії Хмиз, проведення конференції є важливою ініціативою, яку сьогодні впроваджує університет ветеринарної медицини та біотехнологій, адже саме так розкриваються нові можливості та інноваційні пізнання студентів.

Як розповів Володимир Стибель, упродовж чотирьох днів травня Львівщина перетворилася на своєрідну ветеринарну столицю Східної Європи. «Науковці, спеціалісти-практики, менеджери ветбізнесу з України та із-за кордону дискутують про розвиток ветеринарної науки у світі, обмінюються досягненнями, відвідують майстер-класи й лекції визнаних спеціалістів», – додав він.