У Львові шукають водія, який збив пішохода і втік з місця події

16-річного мешканця Жовківського району з переломом ноги госпіталізовано

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 травня близько 15.30 на вулиці Підголоско у Львові.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 16-річного мешканця одного з сіл Жовківського району, та зник з місця події.

Внаслідок наїзду хлопця госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «відкритий вторинний перелом правої велико-гомілковоі кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, а також особу водія та місцезнаходження транспортного засобу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Якщо ви можете допомогти встановити особу водія чи місцезнаходження транспортного засобу, звертайтесь у найближчий відділ поліції або телефонуйте на оперативний номер 102.