У Львові повторно оштрафують забудовника за незаконне будівництво

Йдеться про будівництво на вул. Володимира Великого, 117

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові провела повторну перевірку на об’єкті будівництва на вул. В. Великого, 117. ФОП Мамедов Мурсаль Абдулгусейн Огли не надав дозвільних документів на проведення робіт з будівництва одноповерхової споруди за цією адресою. Відповідальність за встановлене правопорушення, за законодавством – штраф 16 тис. грн, повідомляє прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, 29 березня Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Тоді постановою було накладено штраф на ФОП Мамедова Мурсаля Абдулгусейна Огли у розмірі 57600 грн. за виконання будівельних робіт по вул. В. Великого, 117 без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт.

Тоді інспекція видала приписи про зупинення будівельних робіт та про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, держстандартів і правил. За інформацією Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, з метою перевірки припису посадовою особою Інспекції провели повторну перевірку на об’єкті будівництва. Під час перевірки документів на проведення будівельних робіт з будівництва одноповерхової споруди площею 100 м² з влаштуванням бетонного фундаменту представником Мамедова Мурсаль Абдулгусейн Огли не надано.

Як повідомляють в інспекції, Мамедовим Мурсаль Абдулгусейном Огли порушено вимоги підпункту “б” пункту 3 частини четвертої статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», абз. 3 пункту 14 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 р.

У зв’язку з цим видано припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, яким зобов’язано ФОП Мамедова Мурсаль Абдулгусейна Огли в місячний термін з дати отримання даного припису усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, шляхом демонтажу об’єкта самочинного будівництва – одноповерхової споруди, площею 100 м² за адресою вул. В. Великого, 117.

Розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності призначено на 25 травня. Відповідальність за встановле