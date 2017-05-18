У Львові побільшало майданчиків для паркування

За відповідне рішення проголосували 48 депутатів Львівської міської ради під час сьогоднішнього пленарного засідання.

Депутати винесли ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011р. №120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова».

Зміни відбулися в частині облаштування нових майданчиків для паркування транспортних засобів. А саме: збільшено з 46 до 112 кількість паркомісць на майданчику на вул. Б. Хмельницького, 212. Також доповнили перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками: вул. Гребінки – 18 паркомісць; вул. Листопадового Чину – 12 паркомісць; вул. Підвальна – 8 паркомісць; вул. Стефаника – 36 паркомісць; вул. Стецька – 23 паркомісць; пр. Свободи – 1 паркомісце; вул. Луганська, 6 – 55 паркомісць.