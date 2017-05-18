У Львові через злив нечистот і невідомих речовин – під загрозою знищення одне із озер на Тракті Глинянському

У Львові одне із озер на вул. Тракт Глинянський опинилося під загрозою знищення. У березні у водоймі масово загинула риба, також зафіксоване перевищення санітарних і екологічних норм.

Як повідомила під час сесії 18 травня голова екологічної комісії Львівської міської ради, депутат фракції «Народний контроль» Ірина Оршак, про проблему їй поінформували місцеві мешканці.

Вони розповіли, що ще у березні, ймовірно, через викид невідомої речовини загинула риба в озері, яке межує з ПАТ «Агрофірми «Провесінь». Зі слів мешканців, фірма використовує водойму без жодних правовстановлюючих документів. Це підтверджує і лист ГУ Держгеокадастру у Львівській області (від 04.05.17р).

«Після звернень міської екологічної комісії фахівці обстежили водойму, встановили ряд порушень, перевищення екологічних і санітарних норм. На рекомендації депутатської комісії надати інформацію та припинити правопорушення, очистити озеро не реагують ні директор ПАТ «Агрофірми «Провесінь», ні сільський голова с. Лисинич, що межує з територією поруч озер. До слова, перевірки також встановили зливання нечистот мешканцями с. Лисинич в дане озеро», – говорить Ірина Оршак.

За її словами, вражає, що проблема не хвилює головного еколога міста Львова пана Галушку, який не помічає ситуацію, хоча йдеться про знищення потенційної рекреаційної зони. Для прикладу, частина мертвої риби і досі гниє в озері.

«Запитом я закликала міського голову дати розпорядження вивчити ситуацію, надати інформацію, на якій правовій підставі ПАТ «Агрофірма «Провесінь» користується водними об’єктами. Також прошу розглянути можливість створення рекреаційної зони поруч озер, яких на Тракті Глинянському чотири, напрацювати відповідну дорожню карту, передбачити відповідні кошти у міському бюджеті на 2018 рік для реалізації проекту», – додала Ірина Оршак.

Також депутат переконана, що винні у забрудненні озера мають бути притягнуті до відповідальності.