 У Львівській політехніці презентували інноваційну локацію міста – TechStartUpSchool

У Національному університеті “Львівська політехніка” відбулася презентація нової інноваційної локації міста – “TechStartUpSchool”. Вона створена з метою допомогти новаторам під керівництвом бізнес-тренерів та менторів пройти шлях від ідеї startup до побудови бізнес-моделі, пошуку інвестицій та комерціалізації інноваційного проекту.

На зустрічі присутнім про особливості TechStartUpSchool, переваги школи на ринку Львова, стратегію та перспективи розвитку розповідали Назар Подольчак (керівник TechStartUpSchool), Наталя Чухрай (проректор з наукової роботи Львівської політехніки), Тетяна Лебідь (менеджер проектів TechStartUpSchool), Людмила Гелетій (представник команди-переможця конкурсу на розробку «Мобільного додатку “Clickers”).

«МісіяTechStartUpSchool полягає у створенні комфортного інноваційного середовища для продукування та реалізації креативних ідей та успішних startup-ів», – зазначив керівник TechStartUpSchool Назар Подольчак.

До викладання та наставництва У TechStartUpSchool залучають провідних українських та іноземних фахівців, які мають успішний досвід реалізації startup-ів у різних сферах. Уже зараз відбувається реєстрація на навчання у школі, яке є безкоштовним для студентів Львівської Політехніки.

«Ми маємо достатні потужності для проведення таких задумів від стадії мрії до власного бізнесу. Ми співпрацюємо із великими підприємствами, перспективними startup-ами, а також фахівцями своїх галузей з одного боку, і активним студентством – з іншого», – зауважила Тетяна Лебідь.

Суттєвою перевагою та важливим аспектом для гармонійного розвитку StartUp школи є розробка власного краудфандингового майданчика, що має як забезпечити вихід молодим стартаперам на ринок України, так і надати доступ до світових інвестицій.

Зручна локація в центрі міста, величезне приміщення (понад 1000 м²), яке облаштовують за найкращими зразками сучасної техніки,створюють комфортні умови для навчання та роботи. На території діятиме коворкінг, лабораторії із виробничими можливостями для виготовлення комерційних зразків та прототипів. Також передбачено місце для дозвілля молоді та кафетерій.

«Разом зі своїми партнерами пропонуємо спробувати власні сили у конкурсах на розробку цікавих продуктів для потужних гравців ринку. Очікувана сума інвестицій понад 10 млн. грн.», – зазначив Назар Подольчак.

Одним із перших продуктів, створених на базі TechStartUpSchool, є мобільний додаток “Clickers”.

«Використання розробленого нашою командою мобільного додатку дозволить покращити взаємодію аудиторії з лектором, надає змогу зрозуміти зацікавленість аудиторії, доступність матеріалу, рівень сприйняття тощо», – прокоментували свою ідею переможці конкурсу на розробку «Мобільного додатку Clickers».

«Запрошуємо до співпраці всіх охочих навчатися та навчати, охочих реалізувати свої ідеї, інвесторів. Впевнені, що TechStartUpSchool зовсім скоро стане місцем зосередження талановитої молоді та провідних спеціалістів різних галузей, співпраця яких буде взаємовигідною для всієї громади Львова та України загалом», – зазначила під час презентації проректор Львівської політехніки Наталя Чухрай.

Довідково. Clickers – це система реагування студентів на викладений матеріал. Фактично, система Clickers надає миттєвий зворотній зв’язок від студента до викладача, дозволяє адаптувати лекції до потреб молоді.