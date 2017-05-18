У ЛОДА презентували проекти на підтримку вітчизняного кінематографа

Сьогодні, 18 травня, у Львівській обласній державній адміністрації відбувся І етап відкритого захисту конкурсних пропозицій на підтримку проектів регіонального кінематографу, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році.

Сім громадських та благодійних організацій презентували 8 проектів, серед яких документальний фільм про діяльність митрополита Андрея Шептицького, документальний фільм про створення духовної музики України, третій документально-ігровий фільм з циклу фільмів, присячених воякам, учасникам бойових дій на початку Другої світової війни, документальний фільм про видатну українську письменницю та малярку Емму Андрієвську та інші.

Нагадаємо, що на підтримку проектів регіонального кінематографа з обласного бюджету виділили 400 тисяч гривень.