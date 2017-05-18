У Дрогобичі «продавець меду» обікрав двох пенсіонерів

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні крадіжок

За рішенням суду зараз він перебуває під домашнім арештом.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Під час досудового розслідування працівники Дрогобицького відділу поліції встановили, що раніше судимий 30-річний мешканець району причетний до двох крадіжок. Зловмисник скоював їх за одним сценарієм. Щоб потрапити в оселі майбутніх жертв (як правило, літніх людей), він пропонував їм продати мед за цінами, нижчими, ніж у магазинах.

Так, 20 квітня зловмисник під цим приводом проник у помешкання 92-річної дрогобиччанки. Відволікши увагу пенсіонерки, чоловік викрав з її записника, який лежав на ліжку, 300 доларів США та 1000 гривень. Загальна сума заподіяних збитків – понад 9000 гривень.

У такий самий спосіб зловмисник обікрав також 77-річного мешканця Дрогобича, заволодівши його грошима в сумі 580 гривень.

За цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За вчинення такого злочину карають позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисника затримали. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше правоохоронці встановили, що згаданий житель Дрогобиччини також причетний до скоєння п’яти аналогічних крадіжок на території Стрийського району.