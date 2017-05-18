Сьогодні – Всесвітній день вишиванки

Щороку у третій четвер травня українці у всьому світі відзначають День вишиванки, яка є гордістю українського народу та символом етнічної приналежності кожного з нас до рідної землі та своєї історії

День вишиванки – свято національної єдності, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу, а також об’єднати українців. Основна мета заходу – збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення держави загалом. Вишиванка – символ, який єднає українців незалежно від мови, якою вони спілкуються, віросповідання чи політичиних поглядів.

Вишиванка для українця не лише одяг, не лише вбрання, яке вдягається у найважливіші дні життя або на свята. Це національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь. Це символ приналежності до роду та нації, ознака українськості, а у наш час ще й один із символів, за яким вирізняється українець у багатомірному, багато-вбраному глобалізованому світі.

День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Нагадаємо, відзначати Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до Всеукраїнського рівня. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світові, а також прихильники України.

На День вишиванки у містах організовують марші у вишиванках. З цієї нагоди у Львові відбудеться низка патріотичних заходів, центральним серед яких буде вишиванкова хода молоді під назвою “Вишиванка – твій генетичний код”.