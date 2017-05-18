Що робити з монументом Слави на вул. Стрийській, вирішить робоча група

Її буде створено за розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового



Розглянувши звернення Почесного громадянина міста Львова, письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, учасника національного та правозахисного руху, політв’язня радянських таборів Ігоря Калинця, враховуючи громадську дискусію навколо пам’ятника Монумент Слави, яка останнім часом набула особливої гостроти, враховуючи біполярність думок щодо експонування монументальної композиції, маючи на меті фахове вирішення питання, розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового створено робочу групу, повідомляє прес-служба ЛМР.

Робоча група має розглянути та проаналізувати усі пропозиції щодо пам’ятника, а також, за наслідками виконаної роботи, запропонувати оптимальні варіанти вирішення питання до 1 липня 2017 року.

Додамо, розпорядження «Про утворення робочої групи для розгляду пропозицій та вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській» підписано міським головою Львова Андрієм Садовим вчора.

«До мене звернувся Почесний громадянин міста Львова Ігор Калинець з пропозицією щодо розгляду питання Монументу Слави на вул. Стрийській. Нам треба по цьому монументу мати чітке розуміння, бо я чую біполярні думки – одні говорять одну крайність, другі – іншу. Я вчора на прохання пана Калинця підготував розпорядження про створення робочої групи щодо Монументу Слави, щоб фахово фахівці проаналізували цю ситуацію, дали свої рекомендації. Я запропонував, щоб в цю робочу групу увійшли і представники Львівської Політехніки, Інститут архітектури, щоб ввійшов декан історичного факультету нашого Університету імені Івана Франка, щоб увійшли представники Католицького університету, генерал Ткачук з Академії сухопутних військ. Ми запрошували у робочу групу пана В’ятровича, керівника Національного інституту. Також у мене є прохання, щоб ряд депутатів увійшло у цю робочу групу, які активні у цій позиції – пан Свінціцький, Чолій, Юля Хомчин. Ще треба взяти когось з Центру міської історії, комунальне підприємство «Доля», пана Шеремету, Чмелика. Попрошу Андрія Москаленка цю робочу групу очолити. Розпорядження я підписав вчора. Я би дуже хотів, щоб усі ці дискусії були за круглим столом, ми отримали рекомендації, як краще ми маємо бути по цьому питанню. Ми завжди так робили і завжди виходили на компроміс», – зазначив Андрій Садовий під час сесії міської ради сьогодні.