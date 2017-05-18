Обдарована молодь Львова отримуватиме премії за здобутки в навчанні

На сесії прийняли програму підтримки обдарованої молоді міста Львова, метою якої є створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та забезпечення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.

У межах програми надаватимуть:

Фінансову підтримку обдарованій молоді шляхом виплати одноразових премій.

Фінансову підтримка обдарованій молоді (об’єднанням) для надання можливостей участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях тощо.

Цінні подарунки для нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад з базових дисциплін.

Грошову винагороду випускникам загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, які отримали за результатами ЗНО з базових дисциплін 200, 400 та відповідно 600 балів.

Премію можуть отримати талановиті учні:

переможці та призери міжнародних олімпіад;

переможці та призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

переможці та призери Всеукраїнських конкурсів наукових робіт;

Переможці та призери міжнародних та всеукраїнських конкурсів, турнірів.

Учасниками конкурсу можуть бути всі учні та випускники навчальних закладів м. Львова.

Один учень або випускник може отримати премію раз на три роки.

Премію можуть отримати учні, або випускники, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Львова в кількості 30 премій по 10 000 грн.

Розгляд документів для отримання Премії проводить управління освіти департаменту гуманітарної політики з 15 вересня до 15 жовтня 2017 року.

На розгляд керівної ради претенденти на отримання премій подають такі документи:

Мотиваційний лист кандидата (одна сторінка друкованого тексту, шрифт – Аrial, розмір шрифту – 12).

Копію свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на винагороду.

Копії дипломів, грамот або інших документів, які засвідчують перемоги в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, участі у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах.

Рекомендаційні листи (не більше 3 листів).

Заяву на ім’я начальника управління освіти.

Подавати документи потрібно в паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради (із зазначенням згоди на обробку персональних даних кандидата).