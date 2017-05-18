На території трамвайного депо у Львові буде інноваційно-креативний простір

Сьогодні на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради затвердили інвестиційний проект «Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору».

Інвестиційним проектом передбачена реконструкція будівель та споруд, а також приміщень у цих будівлях та спорудах по вул.Вітовського, 57 та Бр.Тимошенків, 4, з метою створення креативно-інноваційного простору. В управлінні інвестицій та проектів наголошують: проект міститиме відповідні компоненти для реалізації креативного потенціалу міста, залучення інвестицій до м.Львова, збільшення інтелектуального капіталу міста та реалізації ряду супутніх позитивних змін.

Також на території майбутнього проекту здійснять благоустрій. Передбачається подальша передача інвестору в оренду на 50 років із правом передачі в суборенду відповідних будівель, споруд та їх частин, подальшою реєстрацією права власності на об`єкти за територіальною громадою, та звільнення від орендної плати інвестора на період здійснення реконструкції (але не більше 4-х років).

В управлінні інвестицій планують оголосити конкурс з вибору інвестора для реалізації цього проекту.