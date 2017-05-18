На сесії міськради затвердили програму відновлення Святоюрського комплексу

Сьогодні на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради ухвалили рішення про затвердження Міської цільової програми відновлення Святоюрського комплексу на 2017-2020 роки. Розробником та головним виконавцем проекту стане юридичний департамент ЛМР.

У програмі також йдеться про те, що для відновлення комплексу необхідно придбати житло у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках для відселення мешканців з будинку на пл. Святого Юра, 5 та відвести земельну ділянку для забезпечення перенесення телекомунікаційного обладнання Концерну РРТ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Враховуючи недосконалість законодавства, яке регулює питання відселення громадян, кількість громадян, яким необхідно надати житло та/або сплатити компенсацію за відселення, необхідно встановити орієнтовний термін реалізації Програми 3 роки та визначити первинну потребу у коштах для реалізації цієї Програми на період з 2017 року до 2020 року в сумі орієнтовно 8 млн. грн», – йдеться у тексті програми.

Нагадаємо, Міську цільову програму відновлення Святоюрського комплексу втілюватимуть в рамках реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини, а також в рамках контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

«Оскільки зазначена пам’ятка потребує доволі великої юридичної, технічної роботи навколо неї, для того, щоб відновити Святоюрський комплекс в цілому, ми пропонуємо розглянути програму в першу чергу на три роки. Це рішення потребує залучення коштів з міського бюджету, так і державного, коштів меценатів. Але першочерговий етап – виділення частини коштів», – зазначила на пленарному засіданні директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Контроль за виконанням ухвали здійснюватиме заступник міського голови Львова з гуманітарних питань. Текст програми можна переглянути в додатку.