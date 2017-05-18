На Львівщині жінку вкусила змія

Стан потерпілої – середньої важкості

Сталося це 17 травня в с. Верхнє Синьовидне Сколівського району. Жінка саме працювала на присадибній ділянці.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

О 17:40 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізовано жительку с. Верхнє Синьовидне Сколівського району, 1937 року народження, яку під час роботи на присадибній ділянці в палець правої руки вкусила змія.

Стан потерпілої станом на 6:00 18 травня – середньої важкості, йдеться у повідомленні.