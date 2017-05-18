На Львівщині шахрай видурив у жінки двісті євро

Дружина заявника серед ночі винесла невідомому чоловіку гроші щоб «вирішити проблему» сина, котрий нібито побив людину

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Жовківський відділення поліції 17 травня за допомогою звернувся 74-річний мешканець села Малехів. Чоловік повідомив, що невідомий зловмисник заволодів його коштами у сумі двісті євро.

Як встановили правоохоронці, близько третьої ночі на домашній телефон заявника зателефонував невідомий чоловік, котрий повідомив, що його син побив людину, потрапив у поліцію і для того щоб «вирішити питання» йому необхідно передати двісті євро. Дружина заявника серед ночі винесла вказану суму на вулицю та передала кошти невідомому чоловіку, котрий очікував її біля під’їзду.

Зранку, з’ясувавши, що нічого такого з їх сином не сталось, чоловік вирішив звернутись по допомогу до правоохоронців. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.