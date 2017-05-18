На Львівщині мотоцикліст наїхав на шестирічного хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 травня, о 21.50, на автодорозі Червоноград – Радехів в селі Корчин, Радехівського району.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, водій мотоцикла «VIPER ZS150J», 32-річний мешканець одного з сіл радехівського району, рухаючись у напрямку міста Радехів, здійснив наїзд на пішохода, 6-річного місцевого хлопчика, який йшов у попутному напрямку.

Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження: «садна обличчя, рвана рана лобової ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.