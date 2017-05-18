На Львівщині чернівчанин не впорався з керуванням – постраждали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 травня близько 12.30 на автодорозі Київ – Чоп поблизу міста Буська.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, водій автомобіля «Таврія», 27-річний мешканець міста Чернівці, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди за медичною допомогою звернулися пасажири транспортного засобу, 25-річний мешканець Кам’янка-Бузького району та 19-річний львів’янин.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.