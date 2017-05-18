Львівщина відзначає День музеїв

18 травня музейники усього світу відзначають своє професійне свято. Із цієї нагоди у всіх музеях Львівщини відбудеться день відкритих дверей, проводитимуться різноманітні заходи та майстер-класи

Міжнародний День музеїв щорічно відзначається 18 травня. Він заснований Міжнародною Радою музеїв (ICOM) в 1977 році для підвищення інформованості людей про роль музеїв у розвитку суспільства. З цього часу інтерес до проведення Міжнародного дня музеїв не згасає.

Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитися. Збираючи і зберігаючи пам’ятки матеріальної і духовної культури, вони ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу.

Цьогоріч Міжнародна рада музеїв запропонувала до відзначення цього Дня тему «Музеї і суперечлива історія: розповідаючи про замовчуване». Тож львівські музейники підготували для мешканців та гостей міста особливу програму, яка розкриє невідому історію музею та його видатних особистостей.

У програмі спеціалізовані тематичні екскурсії, мистецькі вечори, лекції, майстер-класи, огляди виставок та експозицій. Вікова категорія – необмежена.

«Львівська газета» підготувала для вас перелік найцікавіших заходів у Львові до відзначення Дня музеїв.