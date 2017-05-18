Карта-оберіг повернулася до Львова після тривалої мандрівки Україною (фото)

До Дня вишиванки у Львові представили карту-оберіг України, яку впродовж року вишивали майстрині з усієї країни. Кожну область представлено унікальним орнаментом, а подекуди й технікою виконання. Про це розповідають організатори всеукраїнської акції – представники соціального проекту «Мій тато захищає Україну» та Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих.

«Після довгої мандрівки із Заходу на Схід полотно повернулося до Львова. Кожна майстриня вклала душу і серце в цю роботу, а особливо емоційно, зі сльозами на очах, прийняли запрошення до створення карти-оберегу кримські жінки, які після окупації знайшли прихисток у Херсоні. Передусім вони записали у полотнище свою надію, що над Севастополем знову замайоріє український прапор», – розповідає учасниця акції дружина учасника АТО Катерина Кожушко.

За словами голови благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» Петра Колодія, карта-оберіг стала символом єдності та справжнього братерства, адже її власноруч творили, зокрема, і матері, дружини та доньки наших захисників в Одесі, Запоріжжі, Львові, Херсоні, Вінниці й інших українських містах.

«Ми бачимо як гармонійно поєднується в єдине ціле самобутність кожного регіону. У цій карті записано і молитву за Мир, і код майбутньої перемоги, і прохання кращої долі для наступних поколінь. Тож нехай ця спільна праця оберігає Україну і кожну українську родину», – наголосив у промові ініціатор акції Петро Колодій.

Завершення мандрівки карти-оберегу України, заплановано на 28 червня – у День Конституції полотно представлять у Києві.