Група з питань АТО відновила свою роботу у міській раді

Міжфракційна група з питань АТО відновила свою роботу у Львівській міській раді в оновленому складі, – відповідне повідомлення зробив сьогодні, 18 травня, під час сесії секретар ради Анатолій Забарило.



До складу групи увійшли 7 депутатів із різних фракцій – Петро Адамик, Мирослав Данилків, Уляна Пак, Богдан Гула, Валерій Веремчук, Михайло Дідух. Її головою залишається ветеран АТО, депутат від «Народного контролю» Віталій Свінціцький.

«Зупинка у роботі нашої групи була тимчасовою, адже декілька із її учасників із власних мотивів вирішили залишити об’єднання. Утім у раді є чимало свідомих депутатів, які розуміють: група, яка цільово займатиметься питання бійців, необхідна. Хлопці звертаються до нас зі своїми проблемами по допомогу і спільно ми можемо вирішити деякі питання і оперативніше, і краще. Врешті, за понад рік існування наше міжфракційне об’єднання показало свою дієвість», – говорить Віталій Свінціцький.

За його словами, усі представники оновленого складу групи не лише прагнуть, а й мають чітке бачення, як допомогти бійцям. Тим паче, що кожного війна зачепила по-своєму.

«У Богдана Гули на сході загинув племінник, у Мирослава Данилківа є родичі в АТО. Петро Адамик підтримує армію. Валерій Веремчук і Михайло Дідух представляють «Народну Самооборону» Львівщини, яка від початку війни активно допомагає хлопцям на фронті. Зараз вони хочуть підтримувати бійців не лише волонтерством, а й конкретними і потрібними ініціативами. Ми ж з Уляною Пак – у групі від початку її існування. Переконаний, наша робота буде ще ефективнішою, аніж раніше», – резюмував Свінціцький.