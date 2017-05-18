Швидко полити город, що розташований на височині, висушити затоплений підвал, наповнити басейн, а чи підвести воду до будинку можливо лише за допомогою помпи. Якщо така помпа електрична, то вона приєднана кабелем до розетки і мобільною її аж ніяк не назвеш. Проте існують й інші помпи, які можуть працювати в будь-якому місці і в будь-який час. Це мотопомпи. Тобто, за своєю суттю, мотопомпа – це той самий насос, проте обладнаний він не електричним мотором, а двигуном внутрішнього згоряння. Це надає агрегату мобільності, автономності в роботі і високої продуктивності.

Для чого потрібна мотопомпа

Зовні нічого складного в конструкції помпи немає, проте лише вона, працюючи автономно і дуже продуктивно, зможе виконати такі роботи:

• Відкачування води і інших рідин з підвалів, колодязів.

• Перекачування води в басейнах, ставках.

• Подача води на велику відстань і на потрібну висоту.

• Водопостачання будинку.

• Поливання великогабаритних земельних ділянок.

• Гасіння пожежі.

Як бачимо, спектр завдань для даного обладнання дуже широкий. Перелік включає і щоденні побутові задачі, так і проблеми, які виникають час від асу, або роботу в екстремальних умовах, під час надзвичайних ситуацій. Насосні агрегати активно задіяні як серед населення (в будинках, на дачах, на городах, в садах), так і різних галузях господарства і бізнесу.

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Як працює помпа

Зовні будова мотопомпи нескладна. Двигун з паливним баком і насос розміщені всередині жорсткої рамної конструкції. Рама виконує надзвичайно багато функцій: захисну, транспортувальну (в якості ручок). Вона надає необхідної стійкості при установці, гасить вібрацію, що виникає під час роботи двигуна. Двигун зазвичай бензиновий, а в надзвичайно потужних професіональних моделях – дизельний. Зустрічаються насоси із гібридним двигуном (газ/бензин), для них характерна значна економія коштів на пальному.

В насосі є вхідний і вихідний патрубки, до яких під’єднуються шланги. Діаметри патрубків і шлангів повинні ідеально співпадати, щоб не було протікань води. Для кращого з’єднання використовують спеціальні конектори. На вхідному патрубку завжди стоїть фільтр-сито. Він може мати різні за розміром отвори: мікроскопічні, більші і навіть дуже великі. Він пропускає або зупиняє частинки бруду у воді, каміння, намул, глину і т.д. Чим більші отвори, тим міцніша і витриваліша внутрішня частина насоса, адже він повинен впоратися з градом дрібного каміння, яке з величезною силою вдаряє по крильчатці.

Двигун запускає в роботу насос. Крильчатка крутиться, створюється відцентрова сила, яка затягує воду в насос, а потім з величезною силою подає її на висоту чи на потрібну віддаль. Чим більша потужність двигуна, тим вища продуктивність обладнання.

Під час роботи пристрій стоїть на поверхні, а вхідний шланг забирає воду із глибокої водойми, свердловини чи колодязя.

Як користуватися помпою

В користуванні мотопомпою жодних складнощів немає. Приєднати шланги, запустити двигун. Проте нерідко споживач спостерігає ситуацію, коли все ніби і зроблено правильно, а вода не качається. Ще й двигун гріється і ризикує згоріти. Тому необхідно знати правильну послідовність дій при роботі з бензонасосами.

1. Установка. Перш за все, прочитайте інструкцію. Далі виберіть рівне, добре освітлене місце для встановлення агрегату. Це в ідеалі, якщо таких умов немає, не хвилюйтесь, під невеликим кутом помпа буде працювати, лише шумітиме голосніше. А, якщо в ній вмонтований двигун Honda, то працюватиме в будь-якому положенні, навіть випадково перевернувшись.

2. Перед запуском.

• Бак наповнюємо паливом згідно рекомендацій.

• Слід також залити відро води в отвір, що знаходиться над вихідним патрубком.

• Приєднуємо шланги, використовуючи місцях з’єднань гумові прокладки. Це обов’язкова умова. Адже втрати води на стиках – це сильне зниження продуктивності.

• Якщо працюємо на викачку, то забірний шланг опускаємо в підвал (чи інше затоплене місце). Він буде всмоктувати воду. А от із вихідним шлангом необхідно визначитися, куди стікатиме витягнута вода. Подумайте над цим питанням добре, адже вже через долю секунди після включення із вихідного патрубка піде потужний струмінь брудної води. Зручно, коли поряд є каналізаційний стік, якщо ні, пускайте воду подалі: на город, в річку і т.д.

• Якщо плануєте поливати город, то забірний рукав опустіть в колодязь чи іншу водойму, а поливальний проведіть до городу. Чи довші рукава, тим більше помпа втрачає по висоті напору. Приблизно 1 м на 10 м шлангів. Тобто, якщо ваша помпа подає воду на висоту 30 метрів, а ви використали біля 50 м шлангів, то 5 метрів від висоти слід відмінусувати. Залишиться 25.

3. Робота. Включаємо пристрій. Ручним запуском – тягнемо шнур до тих пір, доки не відчуємо опір. А, якщо є електростартер, то запуск проходить зовсім легко і просто, потрібно лише повернути ключ в замку запалення. Під час роботи слідкуйте за:

• Чистотою води, щоб вона відповідала тій, яку може качати ваш насос.

• Рівнем мастила, щоб двигун не працював «насухо» ( перевіряйте за допомогою щупа)

• Режимом включення. Якщо в паспорті вказано 6 годин без перерви, то після цього часу виключіть мотор, нехай вистигне повністю.

• З’єднаннями шлангів – чи не протікають.

Регулярно очищайте від забруднень вхідний фільтр і часто міняйте його. Своєчасно проводьте техогляд двигуна (масло, свічки і т.д.) , і при такому догляді ваша бензинова помпа служитиме довго і надійно.