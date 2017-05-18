Депутат Іван Гринда: «Приміщення на вул. Каліча гора, 5 слід передати в оренду обласному військовому комісаріату»

Депутат фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Іван Гринда під час сесії міської ради виступив з пропозицією до міського голови дати доручення управлінню комунальної власності таки передати в оренду обласному військовому комісаріату приміщення за адресою: вул. Каліча гора, 5.

Проблема довкола приміщень військових комісаріатів у нашому місті була озвучена під час проведення минулого пленарного засідання 27.04.2017. Ще минулого року обласний військовий комісаріат звертався до Львівської міської ради з проханням надати в оренду приміщення по вул. Каліча гора, 5, яке забезпечене усіма інженерними комунікаціями та у якому раніше вже знаходився Галицький РВК. Однак поки що безрезультатно. Хочемо нагадати, що з 2007 року це приміщення перебуває на балансі Львівської міської ради і не використовується.

Укропівець зазначає: «Організація комплектування Збройних сил України, вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців та їх сімей, а також родин загиблих, впродовж усього періоду, з честю виконує та організовує Львівській обласний військовий комісаріат, який знаходиться у невеликому приміщенні за адресою вул. І. Франка, 25. Ще з 2014 року, фактично з нуля, було відновлено роботу усіх військових комісаріатів міста, а також додатково було створено 10 нових у Львівській області. Це стало можливим лише за сприяння органів місцевого самоврядування на місцях, які доклали усіх зусиль, як у матеріально – технічному плані, так і з наданням приміщень. На жаль, Львів у цьому аспекті жодним чином не йде назустріч, адже чотири військових районних комісаріати міста і досі працюють в одній будівлі по вул. Батуринська, 2 та потребують розширення».

Нагадаємо, до депутатів Львівської міської ради звернулися депутати Львівської обласної ради з пропозицією передати приміщення військкомату на вулиці Каліча гора, 5. Ініціатором цього звернення виступила фракції УКРОПу у Львівській обласній раді.