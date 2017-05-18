ЦНАП на вул. М. Хвильового, 14а тимчасово не працює

Не прийматимуть відвідувачів там упродовж тижня

Через аварійну ситуацію у будинку територіальний підрозділ ЦНАПу м. Львова на вул. М. Хвильового, 14а, впродовж тижня не прийматиме відвідувачів. Унаслідок аварійної ситуації у будинку пошкоджено технічне обладнання ЦНАП. Тож наразі тут надаватимуть лише консультації та послугу з оформлення і видачі паспортів, а також можна отримати результат адміністративних послуг.

Щодо подачі документів на отримання адміністративних послуг просять звертатись у Центри за адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), вул. К. Левицького, 67, пр. Червоної Калини, 72а, вул. Ген. Чупринки, 85, І. Виговського, 32.

Детальніше – за телефоном 297-57-95 або e-mail: service_center@city-adm.lviv.ua