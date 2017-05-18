Чим загрожують львів’янам зміни в законі про гарантійне обслуговування техніки

З 8 травня вступають в дію зміни до законодавства, що регулює порядок виконання гарантійного ремонту та обслуговування техніки. За новим порядком для того, щоб безкоштовно відремонтувати техніку, споживачам необхідно буде обов’язково надати фіскальний чек, що підтверджує факт та місце покупки. Законотворці вважають, що таким чином буде легше боротися з продавцями контрафактної техніки, а споживачі будуть більше захищені. Адже відтепер для реалізації технічно складних товарів (перелік налічує близько 300 категорій товарів) підприємцям доведеться обов’язково оснащувати свої торгівельні точки касовими апаратами. В зв’язку з цим не можна виключати і деякі негативні наслідки для споживачів.

Найбільші ризики стосуються великої побутової техніки, виробленої за межами України. Ціни на неї можуть збільшитися, тому що зростуть витрати магазинів на встановлення розрахункового обладнання. Свого часу таке вже траплялося: спостерігаючи ціни на холодильники Nord за адресою http://price.ua/nord/catv1131c594.html, та порівнюючи з показниками минулих років, можна помітити ріст в доларовому еквіваленті Пов’язано це з тим, що їх виробництво раніше здійснювалося в Україні, у Донецьку. Але після початку війни на Донбасі – поставки зменшилися, а в 2016 році материнська компанія остаточно перенесла виробництво до Китаю. А тепер ціни можуть зрости ще більше, адже на додаток до транспортних витрат в вартість товарів будуть включені і витрати на ведення розрахункової діяльності.

Другим фактором ризику може стати зменшення кількості техніки, що продається з дотриманням всіх вимог законодавства. Серед львів’ян і зараз користуються попитом товари, що ввозяться дрібними партіями з Польщі. Деяка побутова техніка в сусідній країні взагалі коштує менше, а після відшкодування польського ПДВ стає ще доступнішою. На фоні зростання вартості техніки, ввезеної з дотриманням вимог законодавства, такий напівлегальний товар може стати ще привабливішим. Як наслідок, споживачі, що не знають тонкощів діяльності магазину, можуть залишитися без гарантії. І якщо дрібну техніку такі продавці ще можуть відправляти на сервіс в країні придбання, то з великими товарами (холодильниками, пральними машинами, тощо) зробити це складніше.

В випадку здорожчання техніки, що продають законослухняні магазини, та збільшення «сірого» імпорту закон, що покликаний захистити споживачів, може мати зворотний ефект. Але насправді не все так погано. Малий бізнес і справді понесе додаткові витрати, вони сягнуть близько 10 тисяч гривень з торгової точки. Тому серйозного зростання вартості побутової техніки чекати не слід. Найбільшим недоліком нового закону можна вважати те, що потенційну користь від нього отримають не всі споживачі.

Покупці техніки, виробники якої мають в Україні офіційні представництва та авторизовані сервісні центри, повинні виграти (за наявності фіскального чеку таку техніку приймуть на обслуговування в найближчому АСЦ). Але далеко не всі популярні виробники мають сервісні центри в кожному великому місті. Тому нерідко гарантійні зобов’язання приймає на себе продавець. А необхідність відтепер вести точний облік продаж продавцями – збільшить вартість товару, але ніяким чином не вплине на швидкість чи якість гарантійного обслуговування.