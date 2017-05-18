Без паритету у комісіях УКВ комунальним майном розпоряджатимуться лише чиновники, – Ворко

Депутати вимагають у міського голови забезпечити паритетне представництво обранців і чиновників у Комісіях УКВ, що відповідають за пропозиції та надання в оренду комунального майна Львова. Наразі ж Положення про їхню діяльність прописані так, що більшість – за представниками виконавчої влади, які практично самовільно вирішують долю власності громади.

Відповідне звернення підготували представники постійної комісії комунальної власності Львівської міської ради.

Як пояснив представник комісії, депутат фракції «Народний контроль» Тарас Ворко, наразі депутати у Комісіях УКВ замість представляти інтереси громади, виконують формальну роль статистів. Вони позбавлені змоги брати реальну участь в ухваленні рішень, як то прописано в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад».

«Для прикладу, згідно п. 3.7.2 Положення, склад Комісії з підготовки пропозицій має бути не менше семи осіб, однак п. 3.7.3 визначено, що до її складу вже входить за посадами 7 працівників виконавчих органів міськради. А ще ж є «резерв» – 6 заступників голів РА, які мають право голосу при розгляді питань, які стосуються відповідного району. Окрім того, за п. 3.8.12, при рівному розподілі голосів, голос голови Комісії є вирішальним. Тож маємо «технічну більшість» із 13 членів комісії-чиновників проти лише чотирьох голосів депутатів, які не можуть ані вплинути на голосування, ані забезпечити прозорість рішень», – говорить Ворко.

За його словами, для прозорості та відкритості рішень при наданні в оренду майна потрібно внести зміни до Положення, які б забезпечили паритет «чиновники-депутати». Зокрема, до Комісій УКВ залучити всіх членів постійної комісії комунальної власності – 7 чоловік. Стільки ж – зі сторони чиновників. Окрім того, скасувати вирішальний голос голови комісії при рівності голосів.