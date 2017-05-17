Завтра презентують Стратегію розвитку Львова 2025

Її розробляв аналітичний центр «Інститут міста» разом із представниками Унівської групи та Львівської міської ради

У четвер, 18 травня, у Львові презентуватимуть комплексну стратегію розвитку міста до 2025 року. Захід розпочнеться о 18.30 у Лекторії Українського католицького університету, що на вул. Козельницькій, 2а. Організатори запрошують на подію усіх охочих львів’ян, яким не байдужа доля міста. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Подію організовує Інститут лідерства та управління Українського католицького університету спільно із аналітичним центром «Інститут міста».

Спікери заходу – директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Кобзарев, члени Несторівської групи Євген Глібовицький та Володимир Воробей і заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Для львів’ян буде важливо дізнатися можливості та перспективи залучення громади до розвитку різних сфер міста. Чекаємо їх на обговоренні, адже розвиток міста полягає у розвитку кожного з нас», – закликають організатори заходу.