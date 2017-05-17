В Україні буде єдина електронна база свідчень жертв Голодомору

Це буде найповніше зібрання свідчень про Голодомор 1932-1933 років, доповнене онлайн-колекціями світлин і документів із родинних архівів

Про це інформує сайт Українського інституту національної пам’яті. За планами, доступ до бази буде відкритим. Першою на ресурсі опублікують колекцію свідчень і матеріалів Віри Аннусової. Вчителька математики з Луганщини, пані Віра, документує спогади місцевих жителів про Голодомор ще з 1980-х років й зібрала понад півтисячі свідчень. Свій архів їй вдалося вивезти з охопленого війною краю.

Проект «Голодомор 1932-1933: родинні історії» є частиною масштабної міжнародної гуманітарно-просвітницької програми «Голодомор 1932-1933 років: пам’ять в ім’я майбуття». Ця програма стартувала наприкінці березня із презентації проекту «Місця масових поховань, пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932-1933». Передбачається, що з часом обидва ресурси – база свідчень жертв геноциду й онлайн-мапа місць поховань і місць пам’яті будуть взаємопов’язаними.

Програму «Голодомор 1932-1933: пам’ять в ім’я майбуття» ініціював Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine). Вона реалізовується у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті, Інститутом історії України НАНУ, Українським науково-освітнім консорціумом вивчення Голодомору (HREC), Національним музеєм історії України. Про готовність Міністерства молоді й спорту долучитися до спільної роботи на презентації проекту «Голодомор 1932-1933: родинні історії» заявив перший заступник міністра Олександр Ярема.

Директорка HREC in Ukraine Людмила Гриневич закликала громадські, урядові організації долучатися до співпраці у рамках цієї масштабної ініціативи, а суспільство – ділитися власними історіями й матеріалами.

«На сьогодні зібрано дуже багато спогадів і матеріалів про Голодомор. Робота зі збору свідчень ведеться різними людьми вже три десятиліття. Але ці матеріали розпорошені по Україні й навіть світові. Частина з них опублікована в малотиражних виданнях, але більшість неоцифрована, а то й нерозшифрована», – розповіла координаторка проекту «Голодомор 1932-1933: родинні історії» Ярослава Музиченко. Єдиний електронний ресурс у рамках проекту покликаний систематизувати й зробити доступним увесь масив матеріалу.

За словами пані Ярослави, портал матиме дві складові. Перша – це авторські колекції матеріалів про геноцид, створені людьми, які системно фіксували спогади очевидців і збирали документи. Ці колекції будуть оцифровані, паспортизовані й розміщені в єдиній електронній базі із зазначенням інформації про збирача та місця зберігання колекції у матеріальному вигляді. На вже оцифровані й опубліковані колекції даватиметься посилання. Але мета проекту, насамперед, оцифрувати й зробити доступною велику кількість ще невідомого матеріалу.

Друга складова порталу – це, власне, родинні історії нас із вами, передані до HREC in Ukraine або ж оприлюднені на порталі самостійно. Передбачається, що користувачі матимуть можливість завантажувати ці історії із супровідними фото-, аудіо-, відеоматеріалами й документами власноруч.