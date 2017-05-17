Уперше у Львові відбудеться Міжнародна літературна конференція

Уперше у Львові відбудуться заходи літературної конференції «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність», організатором якої є Фонд Конрада Аденауера.

Літературна конференція заснована ще у 2002 році, а цього року місцем проведення вперше буде Україна, а саме місто Львів. Така подія сприяє поглибленому науковому та культурному діалогові між європейськими країнами. Кожних два роки в різних містах Європи вона збирає разом письменників, політиків, науковців, журналістів, студентів для обговорення таких питань як: ідентичність; переоцінка цінностей та культурної спадщини; релігія, міфи і політика між Сходом та Заходом; транскордонна роль літератури та мови у Європі.

Серед головних гостей літературної конференції буде голова Фонду Конрада Аденауера, у минулому президент Європейського парламенту Ганс-Герт Пьоттерінг, міський голова Львова Андрій Садовий, а також український поет, прозаїк, перекладач, есеїст Юрій Андрухович, нагороджений медаллю Гете у 2016 р.

Урочистий вечірній захід міжнародної конференції відбудеться у вівторок, 6 червня, о 18.00, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Після цього у четвер, 8 червня, о 18.00, у Будинку вчених відбудеться літературне читання міжнародної конференції «Європа на зламі часів – література, цінності та європейська ідентичність».

Мова конференції українська та німецька з синхронним перекладом. Офіційний дрес-код заходу – cocktail attire.

Акредитація журналістів триває до 2 червня за адресою Iuliia.Skok@kas.de

Довідка

Фонд Конрада Аденауера – це політичний фонд наближений до християнсько-демократичного союзу Німеччини. Свобода, рівність та солідарність є ключовими принципами їх роботи. Фонд здійснює свою діяльність по всій Німеччині через 18 регіональних освітніх центрів та закордонні офіси в 100 країнах, де щороку реалізується близько 200 програм. Офіс Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.