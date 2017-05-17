У трьох парках Львова завтра оброблятимуть дерева проти кліщів

Мешканців просять утриматися від відвідування згаданих парків протягом трьох днів

Завтра, 18 травня, Обласне комунальне підприємство профілактичної дезінфекції проведе перший етап акарацидної (проти кліщів) обробки на території парків «Високий Замок», «Стрийський» і «Снопківський». Відтак мешканців закликають утриматись від відвідування згаданих парків протягом трьох днів: з 18 до 20 травня.

«Цей захід буде проведено задля мінімізації випадків укусів кліщів у міських парках і для запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.

Також таке оброблення заплановано провести на території парків «Горіховий Гай», «700 річчя Львова», «Залізна Вода», Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ та лісопарку «Погулянка». Дату проведення буде визначено відповідно до погодних умов», – повідомили в управлінні екології та ландшафтного планування.

Нагадаємо, на Львівщині цього року активізувалися кліщі, які переносять хворобу Лайма. Зокрема, в березні по допомогу до медиків звернулися п’ятеро осіб, у трьох випадках кліщі переносили збудників небезпечної недуги.