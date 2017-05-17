У Сокальському районі згорів автомобіль

Рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі

16 травня о 12:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі у с. Бутини Сокальського району. Про це інформує сайт lviv.dsns.gov.ua.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Вогнеборці запобігли подальшому поширенню полум’я та врятували будівлю від повного згорання.

Пожежу локалізували о 13:32 і ліквідували о 14:31.

Вогнем знищено дах і перекриття повністю, автомобіль «ВАЗ 2103». На щастя, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Причину виникнення займання встановлюють.