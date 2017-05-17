У Самборі невідомі обікрали банкомат, розібравши стіну крамниці (ФОТО)

Працівники Самбірського відділу поліції встановлюють обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину

У Самбірський відділ поліції сьогодні, 17 травня, о 8.20 надійшло повідомлення про крадіжку з банкомату, розташованого в одному з магазинів міста. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, зловмисники проникли у приміщення магазину, розібравши частину зовнішньої стіни будинку. Всередині злодії пошкодили банкомат і заволоділи коштами з нього. Суму збитків встановлюють.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України, проводять слідчі дії.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цю крадіжку, зателефонувати на оперативну лінію «102».