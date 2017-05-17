У п’ятницю львів’ян закликають їхати на роботу велосипедом 

У п’ятницю, 19 травня, відбудеться традиційна весняна акція “Велосипедом на роботу”

У цей день мешканців Львова закликають їхати велосипедом на роботу, навчання чи в інших справах, щоб продемонструвати переваги цього транспорту для пересування по місту, стимулювати роботодавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді. А також показати владі міста потребу розвивати велоінфраструктуру Львова.

Традиційно в цей день буде організовано велосніданок, який триватиме з 8.00 до 9.00 на площі Ринок біля фонтану Нептуна.