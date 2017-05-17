У Львові створять інноваційний парк LvivTech.City

Інноваційний парк забезпечить комфортні умови для роботи та зростання бізнесу у сфері високих технологій, а також посилить потенціал Львова як міста, що робить ставку на розвиток ІТ

У Львові розпочалася реалізація проекту інноваційного парку LvivTech.City, в якому буде створено сучасну та стимулюючу до розвитку екосистему для хай-тек-компаній. Проект передбачає спорудження за принципом «Живи — працюй — навчайся — відпочивай» комплексної інфраструктури: ділової (офіси класу А, конференц-центри), технологічної (всі необхідні комунікації) та соціальної (заклади освіти та відпочинку, медичні центри, житло, магазини тощо).

Реалізацією проекту опікуватимуться ТОВ «Львів СтандартБуд» і девелоперська компанія UDP. Для участі в проекті UDP придбає 25-процентну частку ТОВ «Львів СтандартБуд». Сторони вже досягли домовленості, угоду буде укладено до кінця червня.

«Для нашої компанії це більшою мірою соціальний проект, адже його орієнтовний термін окупності становить понад 15 років. Але ми вирішили брати участь, адже вважаємо це стратегічною інвестицією. Майбутнє України — за розвитком передових технологій, а Львів має високий потенціал у цій сфері. Для розвитку потрібні сприятливі умови, які можна створити у рамках інноваційних парків. Ми раді використати свої знання та досвід, щоб створити сучасний європейський інноваційний парк у Львові», — коментує український підприємець, акціонер UDP Василь Хмельницький.

«Концепція інноваційного парку базується на тому, що новітні ідеї та проекти народжуються й успішно розвиваються там, де для цього створено комплексну екосистему. В такій екосистемі формується спільнота творчих однодумців, які можуть вільно взаємодіяти й обмінюватися ідеями та знаннями. Ми будуємо парк, що сприятиме такій взаємодії та матиме всі шанси стати центром виробництва ІТ-продуктів, які прославлятимуть Україну у світі», — зазначає генеральний директор ТОВ «Львів СтандартБуд» Олег Засадний.

LvivTech.City буде розташований на ділянці 1,77 га між вулицями Сахарова та Стрийською — на території промзони колишнього заводу «Львівприлад», що давно не використовується як промисловий об’єкт. Парк дозволить створити нові робочі місця та відкриє територію непрацюючого підприємства для громади.

Загальна площа офісної частини LvivTech.City складатиме понад 40 тисяч м². У парку буде облаштовано всю необхідну інфраструктуру, паркінги, зелену зону та території для відпочинку. Проект реалізуватимуть за стандартами «зеленого» будівництва LEED — добровільної сертифікації, що передбачає ефективність використання ресурсів, застосування екологічних матеріалів і високу якість дизайну внутрішніх приміщень.

Потенційні резиденти парку — високотехнологічні компанії (у сферах ІТ, енергозбереження, біотехнологій тощо), хай-тек-підприємці та стартапи, R&D-центри, інкубатори й акселератори, освітні ініціативи у сферах технологій і дизайну та інші.

Заплановане завершення першої черги будівництва LvivTech.City — друге півріччя 2018 року.

UDP — девелоперська компанія, яка вже 15 років здійснює реалізацію й управління проектами нерухомості в Україні, забезпечуючи їх комплексний цикл розвитку. В її активі — такі масштабні проекти, як столичні ТРЦ OCEAN PLAZA і аеропорт «Київ», житлові комплекси «Новопечерські Липки», «Бульвар Фонтанів», RiverStone, «Паркове місто» тощо. Впровадження передових технологій дозволяє UDP створювати об’єкти, унікальні як з архітектурної, так і з технологічної точок зору.

Мажоритарним акціонером UDP є український підприємець Василь Хмельницький. Більше інформації про його діяльність та соціальні ініціативи – на kfund.ua