У Львові шукають директора для Народного дому на Левандівці

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на посаду директора Народного дому мікрорайону Левандівка.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Місце розташування закладу: вул.Широка,1 м.Львів 79052.

Умови оплати праці директора Народного дому мікрорайону Левандівка визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або балалавр);

стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

володіння державною мовою;

володіння основним и навиками роботи на персональному комп’ютері;

здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури.

Компетенція і знання:

чинного законодавство в галузі культури та мистецтва;

основ трудового законодавства України;

чинних нормативних актів, що регулюють культурно-освітню, дозвіллєву та господарсько-фінансову діяльність;

сучасних методів господарювання та управління;

форм і методів організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;

правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

правил внутрішнього трудового розпорядку.

Бажано:

досвід у веденні фінансових справ;

досвід у залученні позабюджетних коштів;

досвід розроблення чи участь у реалізації інвестиційних та грантових проектів.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що, відповідно до статутних документів, здійснює управління закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»;

автобіографія, що містить, прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посада), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми;

програма розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджуються її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, III поверх, каб.322, або надсилати на поштову та електронну адресу управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради: culture@city-adm.lviv.ua

Документи приймають з 16 травня 2017 р. до 14 червня 2017 р.

Дата та місце проведення засідання комісії з конкурсного добору – 26 червня 2017р. о 15.00 год. Народний дім мкр. Левандівки (вул. Широка,1, м. Львів).

Додаткова інформація за тел.: 2975730, 2975860.