У Львові презентує перший альбом гурт, що пообіцяв продовжити справу Кузьми Скрябіна

24 травня у Хмільному домі Роберта Домса –у Львові відбудеться перший живий концерт гурту «Іспанія»

«Іспанія» – рок-гурт, який створили Льоша Зволинський – гітарист гурту «Скрябін», і фіналіст Голосу Країни, один з вокалістів гурту «Скрябін» під час теплого туру – Аніс Еттаєб.

Ці хлопці пообіцяли продовжити справу Кузьми Скрябіна та творити щиру музику про життя. 24 травня вони презентують свій перший альбом.

«Відвертий український рок – ось що станеться з кожним, хто прийде цього вечора до Домса. Буде голосно і чесно. А чи сподобається вам, ви дізнаєтесь, тільки як прийдете особисто», – зазначають на сторінці гурту у Facebook.

У новоствореному бек-сайд проекті беруть участь друзі засновників «Іспанії» – музиканти відомих українських гуртів. Віктор Корженко – барабанщик ТНМК – давній друг Льоші Зволинського. Ще 1995 року вони разом творили музику в одному київських рок-гуртів. Певний час Вітя Корженко був барабанщиком гурту «Скрябін». Бас-гітаристом на виступ запрошений Сергій Іофик – учасник колективу Грін Грей, а в минулому звукорежисер гурту «Скрябін».

У грудні 2015 року гурт «Іспанія» заявив про своє існування, розмістивши в інтернеті live-відео, в якому прозвучала українська версія сатиричної пісні «Фіаско» російського гурту «Ленінград». «Етимологія українського матюка» – пісня про культуру, українську мову та про роль справжнього життєвого лексикону в мистецтві. Про те, що в становленні культури важливі всі її етапи та складові. Що ігнорування, приміром, «радянського» періоду, із історії викреслює цілий прошарок суспільства, яке все одно залишається українським. Що, наприклад, ігнорування такої складової мови, як матюк, заперечує існування певних емоцій. Ця пісня про те, що ідеалізування призводить до штучності.

23 грудня відбулася офіційна прем’єра гурту «Іспанія». В ефірі львівських радіостанцій «Люкс ФМ», «Галиччина ФМ», «Львівська Хвиля» та «Радіо Вголос» вперше прозвучала рок-балада під назвою «Нас не стало». Ця пісня про ніч, в якій кожне слово – останнє. Це музика про схід сонця, про початок нового дня, про кінець життя одного кохання.

12 січня у Львові в клубі «ДинамоБлюз» гурт «Іспанія» презентував ще кілька своїх робіт наживо, а саме «Дівчина – терористка», «Брат» та «Фарватер».

16 лютого відбулась інтернет-прем’єра студійного запису пісні «Дівчина-терористка» – пісні про ту, яка шантажує коханням.

Презентація наступного аудіо-запису гурту «Іспанія» ознаменує початок співпраці музикантів із відомим українським музичним лейблом Moon Records. Пісня «Брат» навіяна відомою прозою, яка нагадує, що будь-яка смерть – задля чийогось життя.

«Там краю край. Пам’ятай, не звикай!

Відчувай мить коли сіріє ніч у день.

Там віддавав, забував у бою,

Дарував він тобі цей день і мить свою!»

Найближчим часом буде оприлюднене відео до пісні «Брат».