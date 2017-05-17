Стартувала загальнонаціональна кампанія з профорієнтації випускників шкіл

Державна служба зайнятості розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів і старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитись із професією, яка їм найбільше підходить. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому з 550 центрів зайнятості по всій Україні. Про це інформує Відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування на загальнонаціональних телеканалах та у мережі інтернет транслюватиметься ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї майбутньої професії для молодих українців

Відеоролики доступні за посиланням:

Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно попередніх приготувань. Спеціаліст центру підбере для відвідувача необхідний тест, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності, до якої найбільш схильна людина.