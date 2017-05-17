Сьогодні на Львівщині відкривають асфальтний завод

Сьогодні, 17 травня, о 12.00 у місті Миколаїв Львівської області відбудеться відкриття асфальтного заводу азербайджанської компанії «Алов».

Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Участь у відкритті візьмуть Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Худієв Азер Худаяр Оглу, а також виконувач обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак і голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Про те ,що на Львівщині невдовзі запрацює новий асфальтний завод, у ЛОДА повідомили в березні. Його потужності зосередили на території комбінату будівельних матеріалів у місті Миколаїв. Про це йшлося на зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка з представником азербайджанської компанії «Alov», котра реалізовує цей проект.

Інвестор ще тоді запевнив очільника Львівщини, що новий завод матиме найсучасніше обладнання й техніку для виготовлення та укладання асфальту. Відтак компанія «Alov» зможе створити хорошу конкуренцію іншим монополістам на ринку. Потужність заводу – близько 160 тонн асфальту за годину. На його будівництво залучено близько 10 мільйонів євро.