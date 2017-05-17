Славомір Новак та Олег Синютка обговорили напрямки розвитку інфраструктури Львівщини

Сьогодні, 17 травня, у межах робочого візиту на Львівщину виконувач обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зустрівся з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою.

Під час зустрічі обговорили питання транскордону: розширення під’їзних доріг до митних пунктів пропуску та коштів польського кредиту, повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Ми чекали на погодження з польською стороною. Я сподіваюся, що вже цього тижня ми матимемо повний пакет документів і в червні зможемо оголосити тендер», – зазначив виконуючий обов’язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

Під час зустрічі Олег Синютка також наголосив на необхідності відновлення мостів на території Львівщини. Зокрема, зруйнуваного мосту на автомобільній дорозі М-12 Стрий–Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка в с. Заліски Жидачівського району.

Окрім того, поспілкувалися про державні інвестиційні проекти та концесійну дорогу, яка сполучатиме Львів та Краківець.