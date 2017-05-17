Прикордонники затримали в Раві-Руській поляка з контрабандними цигарками (фото)

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Учора на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль іноземної реєстрації , за кермом якого був громадянин Республіки Польща. Під час проходження контролю на смузі «зеленого руху» прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.

Прикордонники спільно з працівниками ДФС знайшли заховані в автомобілі тютюнові вироби. 1330 пачок з цигарками водій заховав у запасному колесі та під сидіннями машини. Виявлені цигарки різних марок і запасне колесо вилучено. Загальна вартість контрабандного тютюну становить майже 26 тисяч гривень.