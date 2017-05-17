Посадовців мерії викликають на допити через сміття

Посадовців Львівської міської ради, які є членами міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, викликають на допити в поліцію за підсумками останнього засідання комісії. Такі повістки отримали в.о. заступника міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна та заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак. Також о 10.00 год на робочому місці повістку вручили Ірині Маруняк, голові Сихівської РА, з вимогою з’явитись на допит о 11.30 год. Надія Банах, голова Залізничної РА, також отримала повістку. Також повістку отримав заступник голови Франківської РА Орест Тимчишин.

У повістці зазначено, що посадовці мають з’явитись до слідчого СУ ГУНП у Львівській області сьогодні.

«Зранку мені принесли повістку на допит у поліцію. Я зв’язався зі слідчим, він сказав прийти сьогодні. Я пояснив, що впродовж дня у мене багато нарад. Слідчий уточнив, що можна прийти будь-коли, навіть ввечері», – розповів Сергій Бабак.

«О 10 годині в кабінет до мене прийшов слідчий, вручив повістку на допит об 11.30. Зазначив, що справа стосується сміття, того, якою є ситуація у Сихівському районі з прибиранням ТПВ», – розповіла Ірина Маруняк, голова Сихівської РА.

«Орієнтовно о 08.50 у телефонній розмові слідчий повідомив, що справа стосується сміття, зокрема, рішення міської комісії ТЕБ та НС», – додала Галина Слічна.

«Повідомили, що справа стосується невивозу сміття. На допит мати зі собою перелік переповнених майданчиків у розрізі перевізників», – прокоментувала Надія Банах.