Понад 200 велосипедистів візьмуть участь у “Львівській двохсотці”

У суботу, 20 травня, найбільший велоклуб Західної України Lviv Bicycle Club розпочинає сезон багатокілометрових марафонів, до котрих щороку долучається усе більше велосипедистів.

Перший із серії марафонів – «Львівська двохсотка», стартує 20 травня. Цього року вона пройде ввосьме. Очікується, що у ній візьмуть участь понад 200 велосипедистів.

О 8.30 марафонці вирушать від Монументу Слави на перехресті вулиць Стрийська і Гвардійська. Маршрут марафону проходитиме через Бібрку, Свірж, Перемишляни, Красне, Буськ, Кам’янку-Бузьку, Жовкву. Фінішуватимуть спортсмени у Брюховичах.

Дистанція марафону проходить повз знаменитий Свірзький замок (XV ст.), а один з контрольних пунктів маршруту розташований безпосередньо на Вічевій площі у Жовкві.

На подолання 200-кілометрової дистанції марафонцям дається 13,5 годин. Реєстрація учасників триває на сайті клубу.

Велосипедисти, які протягом одного сезону долають повну серію марафонів, отримують звання «суперрандоннер» і можуть претендувати на участь у найстарішому любительському веломарафоні світу «Париж – Брест – Париж» (1200 км), котрий уперше відбувся у 1891 році, а зараз проводиться кожні 4 роки.

«Львівська двохсотка» Lviv Bicycle Club проходить під егідою міжнародного велоклубу Audax Club Parisien та за сприяння управління молоді та спорту Львівської міської ради.