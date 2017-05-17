Патрульні затримали чоловіка, який зірвав ланцюжок з шиї львів’янки

Як повідомили у патрульній поліції Львова, сьогодні, близько 15 години, екіпажі поліції отримали орієнтування про грабіж на вулиці Кульчицької. Невідома особа зірвала золотий ланцюжок з шиї жінки.

Поліцейські прибули до потерпілої, яка розказала їм обставини події та надала опис зловмисника.

Інспектори разом з заявницею поїхали обстежувати прилеглі вулиці. Згодом вони помітили чоловіків, один з яких підходив під орієнтування.

Вони побачили патрульних та різко зайшли в приміщення магазину на вулиці Петлюри. Патрульні зайшли слідом за ними, і заявниця вказала на одного з громадян та підтвердила, що саме він зірвав ланцюжок.

Під час проведення поверхневої перевірки ланцюжка в чоловіків не виявили, проте знайшли квитанції з ломбардів та шприци з речовиною, схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 33-річного чоловіка та його 42-річного раніше судимого за наркотики колегу доставили до Залізничного відділу поліції для з’ясування обставин.