На Сихові відремонтували 15 хідників

Цього року для Сихівського району виділено 21 млн грн на капітальні роботи і 12 млн грн. на поточні ремонти



Про це повідомила голова Сихівської РА Ірина Маруняк.

«Якщо раніше люди хотіли, щоб у їх під’їздах було чисто, були відремонтовані сходові клітки, то зараз мешканці звертаються з тим, щоб біля їх будинків були гарні хідники, були лавочки, були велодоріжки, щоб був гарний громадський простір і, звичайно, дитячі майданчики.

Цього року для Сихівського району виділено 21 млн. грн. на капітальні роботи і маємо 12 млн. грн. на поточні ремонти.

Тому, ми вже зробили 15 хідників. Зокрема на вул. Скрипника, вул. Хоткевича, вул. Чукаріна, вул. Трильовського. Завершили громадський простір у дворі на вул. Драгана,10. Також завершили другу чергу робіт у сквері «Гідності». Висадили цього року там ще 19 кленів. Роботи плануємо ще продовжувати.

Також у нас передбачено 250 тис. грн. на облаштування дитячих майданчиків. Однак ми встановлюємо лише елементи дитячих майданчиків, бо в комплексі будівництво дитячого майданчику – це є повноваження управління молоді та спорту», – розповіла Ірина Маруняк, голова Сихівської РА.