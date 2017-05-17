На Сихові будують велодоріжку з двостороннім трафіком

Велопростір Львова збільшується. У 2016 році було збудовано близько 30 км велодоріжок. До 2020 року довжина велодоріжок має становити 268 км. Тому цього року роботи активно продовжуються. Зокрема зараз на вул. Сихівській будується велодоріжка з двостороннім трафіком, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Традиційно радянська ментальність говорила, що важливою є дорога, щоб машини і громадський транспорт мали де їздити. Не зверталося достатньої уваги на хідники і велодоріжки. У нашому сьогоднішньому розумінні дуже важливо, перше, щоб люди мали хорошу велоінфраструктуру. У багатьох європейських країнах до 50% населення користується роверами. Друга важлива річ – це хідники. Враховуючи, що місто Львів дуже компактне, треба робити все можливе, щоб була хороша інфраструктура, щоб люди могли ходити пішки і, відповідно, мали хороше здоров’я.

Останніми роками ми відремонтували багато магістралей. Особливо це відчутно на Сихові. Тут є новий трамвай, відремонтували пр. Червоної Калини, наступного року беремося за вул. Хуторівку. Але, роблячи ці великі проекти, не вистачало часу на велоінфраструктуру і хідники.

На роботи, які зараз робимо на вул. Сихівській, з місцевого бюджету виділили перших 3 млн. грн. Правда коштів ще потрібно. Тут буде прекрасна велодоріжка, буде прекрасний хідник. Переконаний, що кількість охочих купити ровери після цієї велодоріжки буде зростати, кількість здорових дітей теж збільшуватиметься. Така наша політика і ми це робимо в усіх районах міста. Маємо план: щоб до 2020 року 268 км велодоріжок було у Львові», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«Цю велодоріжку проектував «Інститут просторового розвитку». Я задоволений цим проектом. На вул. Сихівська буде зроблено велодоріжки, хідники, лавочки та зупинка громадського транспорту. Зараз роботи тривають на вул Сихівській від вул. Кавалерідзе до пр. Червоної Калини. Орієнтовна вартість робіт – 3 млн. 200 тис. грн.», – розповів Олег Шмід, радник міського голови з питань велоінфраструктури.

За словами голови Сихівської РА Ірини Маруняк, роботи, які зараз проводяться завершать до червня. Однак це частина великого проекту, на який потрібно 10 млн. грн.

У Сихівському районі велодоріжки вже облаштовані на вул. Зеленій, вул. Стрийській.

Як повідомив Олег Шмід, у 2017 році буде завершено розпочате торік будівництво велодоріжки до Брюхович; буде виконано більшу частину робіт в рамках проекту будівництва велодоріжки на вулиці Городоцькій, від вул. Ряшівської до вулиці Чернівецької. Також завершать будівництво велодоріжки на частині вулиці Богданівської (від вул. Пластової до вул. Золочівської).

З великих велопроектів заплановано у 2017 році розпочати будівництво велодоріжок на вулиці Княгині Ольги і продовжити прокладати велодоріжку на проспекті Чорновола, від вулиці Липинського до вулиці Варшавської. Цей веломаршрут проляже в напрямку північних мікрорайонів Львова по вул. Варшавській та вул. Замарстинівській, зєднавшись із вул. Івана Мазепи. Також великі ділянки велодоріжок будуть збудовані на вулиці Богдана Хмельницького.

Паралельно у 2017 році буде запроектовано кілька велоінфраструктурних проектів, які закладуть основу будівництва велодоріжок на наступні роки.

Так, заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації на проект велодоріжки зі Львова до Винник, реконструкції вулиці Степана Бандери, будівництва нової вулиці з мікрорайону Левандівка в мікрорайон Рясне, реконструкції вул. Федьковича. Усі ці вулиці поповнять міську схему веломережі.

У рамках проекту Громадського бюджету, який переміг на торішньому відборі, буде нанесено дорожню розмітку на всі велодоріжки, де бракує такого маркування.