На Львівщині обговорили план розбудови міжнародного пункту пропуску «Краковець-Корчова»

У середу, 17 травня, на українській стороні міжнародного пункту пропуску «Краковець-Корчова» голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із Підкарпатським воєводою Евою Леніарт.

У межах зустрічі обговорили актуальні питання щодо пунктів пропуску на території Львівської області з Підкарпатським воєводством (Польща). Зокрема, головним питанням порядку денного зустрічі був проект «Будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску «Краковець»», який забезпечить можливість оформлення легкових автомобілів на автомагістралі А4/М10, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Так, голова ОДА наголосив на важливості розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема озвучив необхідність створення нових пунктів пропуску через українсько-польський кордон на території Львівської області.

Також сторони обговорили стан справ щодо майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» та передбачення пішого переходу у проектній документації будівництва пункту пропуску. Розробку проектубудівництва пункту пропуску буде завершено до грудня 2017 року.

У підсумку, сторони обговорили підготовку митних та прикордонних служб України та Республіки Польща до функціонування в умовах безвізового режиму з Європейським Союзом.

«Львівська область та Підкарпатське воєводство повинні стати прикладом відображення результатів доброї співпраці України та Польщі», – зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зазначимо участь у засіданні також взяли директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліна Лі та представники митних та прикордонних служб України та Республіки Польщі.