На аеродромі на Львівщині понад тисяча пластунів змагатиметься у таборуванні

З п’ятниці до неділі львівський осередок організації «Пласт» проведе щорічні змагання «Свято Весни». Більш ніж 1300 пластунів ночуватимуть в наметах, будуватимуть споруди, готуватимуть на польовій кухні та змагатимуться між собою у практичних ділянках.

Захід пройде з 19 по 21 травня на аеродромі «Цунів» (Городоцький р-н Львівської обл. ).

Про подію “Львівську газету” повідомили у медіа-відділі львівського осередку “Пласту”.

Кожне «Свято Весни» має свою легенду. Цього року молоді хлопці та дівчата створять пластову Кремнієву Долину. Територію заходу розділять на три підтабори – торгівельних мереж, культурно-соціального розвитку та технічного розвитку. Завдання – придумати та розвинути свої стартапи у напрямках, креативно поєднавши це з елементами життя в природі.

Найочікуваніший елемент програми «Свята Весни» – велике змагання з практичного пластування. Дівчата і хлопці надаватимуть першу медичну допомогу, стрілятимуть в імпровізованому тирі, в’язатимуть вузли, варитимуть західноукраїнські страви на вогні, орієнтуватимуться з картою, розпалюватимуть вогнище в жорстких умовах. Серед інших точок програми – футбол, волейбол та навіть можливість стрибнути з парашутом для старшої молоді.

«Наш захід особливий тим, що це перший в сезоні масовий виїзд пластунів на природу. Після затяжної зими та мінливого початку весни пластова молодь скучила за таборовим життям. А легенда Кремнієвої долини та стартапів відтворить для молодого покоління сучасний стиль життя: якщо хочеш досягти успіху – придумай щось унікальне, працюй командою та доклади максимум зусиль», – каже головний організатор «Свята Весни» Ксенія Балук.

«Свято Весни» планує відвідати близько 1300 пластунів різного віку. Також у заході візьмуть участь пластуни із Харківського осередку. За подіями слідкувати можна тут.

ПРОГРАМА «СВЯТА ВЕСНИ» (СУБОТА, 20 ТРАВНЯ)

7.00 – 10.00 Вставання, вмивання, руханка, сніданок

10.00 – 12.00 Спортивні змагання ( хлопці – футбол, дівчата – волейбол)

11.00 – 11.23 Відкриття «Свята Весни» для новацтва (пластуни від 6 до 11 років)

12.00 – 13.00 Перевірка підтаборів учасників

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 16.00 Змагання “Мій зв`язковий і гніздовий зможе” (керівники малих пластових груп змагаються між собою)

16.00 – 18.00 Змагання з Куховарення

20.00 – 21.00 Конкурс «Нічна ілюмінація» (змагання з найкреативнішого освітлення свого підтабору)

20.30 – 23.00 Пластова вечірка