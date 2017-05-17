Молодь Львівщини представить свої проекти на «Форумі Ідей»

Цими вихідними, 20-21 травня, у приміщенні Українського католицького університету відбудеться масштабний захід для активної та ініціативної молоді Львівської області – «Форум Ідей».

«Форум Ідей» – це підсумок обласного проекту «Ідея змінює країну”, який тривав упродовж березня-травня 2017 року. У межах проекту організували близько 50 зустрічей та провели тренінги для більш ніж 1500 молодих людей Львівської області. У кінці кожного тренінгу учасники заповнювали анкети із власними ідеями.

За результатами поданих аплікаційних форм відібрали понад 30 кращих ідей, які учасники будуть представляти на Форумі. Протягом двох днів молодь матиме можливість поспілкуватися з успішними людьми, вивчити основи проектного менеджменту та взяти участь у практичних сесіях, які допоможуть їм вдосконалити та належним чином презентувати свої проекти.

Гості Форуму: Олег Синютка – голова Львівської облдержадміністрації; Тарас Прокопишин – керівник проекту «The Ukrainians»; Катерина Полякова – блогер порталу ГУРТ, координатор міжнародних проектів; Галина Онишко – Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS); Тарас Репицький – ГО “Інститут Суспільних Ініціатив”, засновник Львівської Моделі ООН.

Форум відбудеться у приміщенні Українського католицького університету (вул. Козельницька, 2а).

Програма заходу.