Мешканців області кличуть у пізнавальну мандрівку Львівщиною

У суботу, 20 травня, з нагоди Міжнародного дня музеїв усі охочі зможуть долучитися до однієї з трьох пізнавальних мандрівок Львівщиною.Зокрема, побувати на батьківщині Івана Франка: відвідати музей-садибу письменника у селі Нагуєвичі, взяти участь у майстер-класі з ковальства та оглядових автобусних екскурсіях містами Борислав та Дрогобич.

Усі, хто долучиться до мандрівки Яворівщиною, відвідають історико-етнографічний музей та навчаться виготовляти яворівську іграшку.

Для тих, хто обере маршрут Жовква-Крехів, організатори приготували пішохідну екскурсію, прогулянку до джерела та підняття до нескельного монастиря «Камінь Тимоша ».

З деталями можна ознайомитися тут.

Контактна особа для реєстрації – Марта Охота, тел.: (032) 2613919, (067) 6793747.